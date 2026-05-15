Thursday’s County sports schedule was a lighter one, but it still brought a late baseball finish, boys lacrosse action, and a strong day for Presque Isle track and field in Ellsworth.

Caribou baseball pulled away late to beat Presque Isle, Houlton boys lacrosse hosted Bangor, and the Presque Isle boys and girls track teams both finished first at the Ellsworth meet.

Baseball

Caribou 11, Presque Isle 7

Caribou picked up an 11-7 win over Presque Isle on Thursday, using a four-run seventh inning to break open a game that had been tied at 7-7.

Camden Codrey led the Vikings with three hits and 4 RBIs, while Chandler St. Peter also had three hits and drove in three. Hayden Holabird and Nic Plourde each added multiple hits for Caribou.

Plourde earned the win on the mound, allowing two runs, one earned, over 4 and 2/3 innings while striking out five.

Presque Isle had nine hits in the loss. Carter Vigue went 3-for-4, while Kason Bua, Oliver Woollard, and Brandon Porter each drove in two runs for the Wildcats.

Lacrosse

Bangor 16, Houlton 1

The Houlton boys lacrosse team fell to Bangor, 16-1.

Carter Carmichael scored Houlton’s goal, while Carter Smith made 14 saves in net for the Shires.

Track And Field

Presque Isle had a big day at the track meet in Ellsworth, with both the girls and boys teams finishing first in the team standings. The Wildcat girls finished with 152.6 points, while the boys won with 167 points.

Here are the County finishers who placed in the top five.

Girls Top 5 County Finishers

Girls 4x800 Meter Relay

Presque Isle - 11:40.08

Girls 100 Meter Hurdles

4. Brigid Schupbach, Presque Isle - 18.18

Girls 100 Meter Dash

3. Brigid Schupbach, Presque Isle - 13.91

5. Annamarie Blanchard, Presque Isle - 13.99

Girls 1600 Meter Race Walk

Emerson Miller, Presque Isle - 8:40.28

Girls 1600 Meter Run

Aleah Rideout, Presque Isle - 5:45.62 Taylor York, Presque Isle - 5:53.56

Girls 4x100 Meter Relay

2. Presque Isle - 56.25

4. Presque Isle - 57.01

Girls 400 Meter Dash

3. Kai Huntington, Presque Isle - 1:07.20

4. Carrlyn Buck, Presque Isle - 1:08.39

Girls 300 Meter Hurdles

2. Brigid Schupbach, Presque Isle - 55.64

3. Neve O’Donnell, Presque Isle - 56.82

Girls 800 Meter Run

Aleah Rideout, Presque Isle - 2:32.56 Taylor York, Presque Isle - 2:43.25

Girls 200 Meter Dash

3. Izzabelle McNeal, Presque Isle - 31.99

4. Madyson Spooner, Presque Isle - 32.77

Girls High Jump

4. Haleigh Archer, Presque Isle - 4-4

4. Hattie Cogswell, Presque Isle - 4-4

4. Libby Greenlaw, Presque Isle - 4-4

4. Keira Tompkins, Presque Isle - 4-4

Girls Long Jump

3. Haleigh Archer, Presque Isle - 14-6.50

Girls Triple Jump

3. Carrlyn Buck, Presque Isle - 27-10

Girls Discus

3. Breanna Burlock, Presque Isle - 91-2

Girls Shot Put

5. Aubrey Ellsworth, Presque Isle - 24-11.25

Girls Pole Vault

Annamarie Blanchard, Presque Isle - 7-0 Taylor York, Presque Isle - 6-0

Boys Top 5 County Finishers

Boys 110 Meter Hurdles

5. Lucas Freeman, Presque Isle - 18.53

Boys 100 Meter Dash

Spencer Freeman, Presque Isle - 11.79 Vincent Sonesath, Presque Isle - 12.19 Nathan Tompkins, Presque Isle - 12.25

Boys 1600 Meter Race Walk

Joseph Cote, Presque Isle - 9:12.21 Carter Blackstone, Presque Isle - 9:28.81 Geonni Guevara, Presque Isle - 10:11.06

Boys 1600 Meter Run

Isaac Gogain, Presque Isle - 4:52.04 Paxton Darrell, Presque Isle - 4:53.82

Boys 4x100 Meter Relay

2. Presque Isle - 46.71

3. Presque Isle - 51.25

4. Presque Isle - 54.74

Boys 300 Meter Hurdles

2. Lucas Freeman, Presque Isle - 45.42

3. Thomas Langille, Presque Isle - 48.26

4. Carter Blackstone, Presque Isle - 52.19

Boys 200 Meter Dash

4. Vincent Sonesath, Presque Isle - 25.93

5. Rafael Urdaneta, Presque Isle - 26.04

Boys 3200 Meter Run

3. Valentyn Pickens, Presque Isle - 12:59.52

Boys High Jump

Nathan Tompkins, Presque Isle - 5-10 Isaac Gogain, Presque Isle - 5-0 Jakob Estey, Presque Isle - 4-8 Ishmael Salter, Presque Isle - 4-8

Boys Long Jump

4. Kilian Deschaine, Presque Isle - 17-11

Boys Triple Jump

4. Jacoby Dow, Presque Isle - 31-7.50

Boys Javelin

2. Nathan Tompkins, Presque Isle - 118-11

Boys Discus

David Shaw, Presque Isle - 129-9 Noah Holland, Presque Isle - 101-4 Leo Stacey, Presque Isle - 92-2

Boys Shot Put

5. Noah Holland, Presque Isle - 37-9

Boys Pole Vault

4. Paxton Darrell, Presque Isle - 8-6

5. Jeremy Charette, Presque Isle - 8-6