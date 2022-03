Houlton Middle/High School Honor Roll For Second Quarter

The RSU 29 School district, otherwise known as the Houlton Middle/High School released the honor roll for the 2nd quarter of the 2021-22 school year. Students were recognized for their outstanding academic success in grades 6-12 by the district.

Houlton Middle/High names students to Honor Roll and Highest Honors Principals Award each quarter. As I have stated countless times, achieving this level of success through the constant disruptions that have come along with the coronavirus pandemic, is nothing short of amazing. Join me in congratulating the students below for the success in the classroom.

Grade 6 Honors

Alexander Demetri

Carter Carmichael

Nathaniel Carpenter

Jennifer Casale

Ashtyn Colter

Leah Cullen

William Cummings

Logan Donahue

Cheyenne Duchesneau

Abram Fitzpatrick

Hannah Flewelling

Liam Flewelling

Desarae Frye

Parker Hiscoe

Dominick Johnson

Noah Johnson

Alice London

Isabella Margison

Knowell Mathieu

Amelya Matwyko

Xavier Michaud

Jacquelyn Morley

Ian Nelson

Madison Sabattis-Newman

Lexus Salb

Faith Schools

Delilah Seiders

Alexis Smith

Lilyan Vandevender

Jersey Wallace

Blake Ward

Grade 6 Highest Honors

Sophie Bailey

Trinity Bartley

Marissa Barton

Camrynn Beaulieu

Jayson Beck

Lilah Bell

Jacob Bushey

Justin Corson

Thomas Cottle

Emilee Cram

Cole Diehl

Haivyn Drew

Bailey Flewelling

Mercadys Gilman

Waverli Harris

Abigayle Jay

William Kellerhals

Greta Kenney

Alicianna Kinney

Brody Libby

Lincoln Lovely

Isabella McCarthy

Olivia McCarthy

Duska McCausland

Sidda McLaughlin

Lila Nichols

Aimee Peabody

Beckett Peabody

Paige Perfitt

Gwendolyn Ramsay

Shema Richardson

Jasmine Roshto

Sophie Scott

Wyatt Shaw

Brody Sirois

Clive Small

Addison Smith

Kamron Somes

Bailey Soucy

Damion Stewart

Jacob Thibodeau

Ellis Wright

Isabella Wright

Kaleb York

Grade 7 Honors

Miles Berthiaume

Alyssiah Breton

Eason Britton

Enoch Carter

Trevor Clossey

Shawn Coty

Cody Cox

Rylee Cunningham

Isabella Dodge

Jordyn Fitzpatrick

Frankie Gilmour

Shayne Grass

Peyton Hanning

September Hartnett

Natalie Jeffery

Ella Johnson

Alexis Long

Inacents Lord

Laila Matthews

Linda McIver

Tyson McLaughlin

Brodie Merritt

Travis Monteith

Izabella Nason

Cloey Nightingale

Marley Sanders

Parker Scott

Georgia Sheaves

Carter Smith

Treyton Stewart

Jimmy Williams

Grade 7 Highest Honors

William Baillargeon

Sage Bettencourt

Emily Butterwort

Zakery Chaloux

Tanner Cobert

Michael Conley

Jaeda Cyr

Sara Daly

Brayden Drake

Callum Dyer

Ava Fish

Brad Flewelling

Madden Fuller

Presley Goodwin

Abigail Grant

Steven Hannigan

Brenna Koehler

Hannah Kowalski

Julian Lipscombe

Sophia Locke

Riley Matson

Edy Michno

Maggie Morris

Brock Nelson

Angelina Norton

Morgan Nuccio

Haley Pierce

Lexis Poole

Morgan Quirk

Samantha Romanelli

Liliana Salb

Kloe Skehan

Brooklynn Smith

Kamden Smith-Gray

Hailey Sutherland

Isabella White

Cooper Willard

Allison Worthley

Chloe Wotton

Reagan Wright

Grade 8 Honors

Kaydence Acott

Madeline Beals

Landon Botting

Jayden Butterworth

Cameron Castle

Mason Clark

Eva Dooley

Gavyn Drew

Carter Dube

Dylan Fitzpatrick

Amelia Flewelling

Jaycee Forest

Eric Gauthier

Robert Gilmour

Lainey Henderson

Bryce Hubert

Karyssa Kenney

Alena Koretsky

Patrick Marino

Daniel McGuire

Isabella Mooers

Avayah Norton

Natalie Poliquin,

Kaitlynn Ramsey

Shiloh Richardson

Aedon Sander

Colby Scott

Dayton Shields

Leah Swallow

Mylee Sylvia

Darien Vargas

Barrett White

Caiden Wood

Grade 8 Highest Honors

Sebastian Axe

Hayden Belyea

Allyson Bolstridge

Kaysee Britton

Keegan Brown

Emily Cerza

Payton Collins

Victoria Ervin

Sarah Howe

Ariana Johnson

Levin Johnson

Alexander McKenney

Mary Metherell

Hope Nickerson

Ryan Perfitt

Benjamin Seder

Robert Suitter

Jarod Toner

Theodate White

Jaeden Wu

Grade 9 Honors

Cedric Asilo

Brooklyn Brewer

Gavin Brightly

Zoe Donahue-Johnson

Sophia Flewelling

Peter Gendreau

Hailey Goodall

Christopher Graybill

Lilie Bartley-Henderson

Sierra Savoy

Mark Thibodeau III

Jay Tweedie

Summer Violette

Grade 9 Highest Honors

McKenna Avery

Lily Bergeron

Brielle Blake

Sofia Boutot

Emily Bushey

Elijah Carter

Eric Clemmer

Olivia Cyr

James Diehl

Ryker Forbush

Addison Gravel

Matayo Hiebert

Jack Hodgkins

Parker Kowalski

Jazlynn McNinch

Elias Nelson

McKenna Phillips

Braden Scott

Tyler Scribner

Mimigwes Weston

Bruce Wilkinson

Ryan Wright

Grade 10 Honors

Conner Ames

Ethan Casale

Lucy Duff-Hebert

Zachariah Ervin

Logan Faggiole

Gabryelle Gentle

Tyler Gibbs

Braden Goodale

Zachary Hoops

Taylor Hutton-McAtee

Charles Lorom

Lucy Malone

Logan Margison

Ella McCarthy

Adrian Norton

Joseph Petttegrow

Justus Scott

Skyler Simas

Calli Sylvia

Dylan Tibbetts

Terry Valles

Mallory Woodie

Grade 10 Highest Honors

Ariana Ardell

Amelia Callnan

Kadan Carpenter

Dawson Cole

Luke Howland

Kaitlyn Kenney

Ciara Lorom

Sophia Lorom

Emma McCarthy

Emilia Wilkins

Grade 11 Honors

Raphael Asilo

Matthew Conley

Elizabeth Dahlk

Helen Duff-Hebert

Dalton Goodale

Nicholas Hardy

Zachary Jeffery

Cody Johnston

Madison Marino

Zander McCausland

Molly McGary

Christina Roy

Xavier Sutter

Emma Swallow

Caleb Thompson

Teadora Wilde

Grade 11 Highest Honors

Jeremy Anderson

Mercedes Avery

James Boutot

Natalie DeLucca

Hannah Duchesneau

Collin Gamble

Cindy Hannigan

Kenzie Hodgkins

Elizabeth Howe

Brody McLaughlin

Hillary Peabody

Mariah Peterson

Hailey Quint

Madalyn Quirk

Riley Sylvain

Drew Warman

Grade 12 Honors

Leah Antworth

Skylie Bartlett

Robert Buza

Abigail Cole

Elisabeth Donahue

Cheridan Donahue-Johnson

Alexander Dunn

Ryan Dunn

Gage Hanning

Nolan Hodgkins

Kollin Irish

Parker Long

Elizabeth Morrow

Dominic Morse

Caleb Solomon

Damien Sullivan

Grade 12 Highest Honors

Elena Ardell

Isabella Ardell

Zoe Austin

Gage Bartlett

Breanne Barton

Tabitha Blanchard

Chloe Donahue-Johnson

Isaiah Gentle

Ellie Grant

Garett Harvey

Mia Henderson

Olivia Henderson

Samantha Johnson

Zachary Lowery

Collin Moody

Lily Murphy

Trinity Randall

Paige Royal

Jayden Swimm

Amanda Thorne

Sarah Weymouth

