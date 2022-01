Police Seize Drugs at Edmundston Apartment, Man Arrested

An Edmundston man is facing charges following a drug bust in the city earlier this week.

Members of the Edmundston Police Force conducted a search of an apartment on Saint-François Street on Tuesday. During the search, police say they seized methamphetamine tablets, crystal methamphetamine, prescription drugs, money and items allegedly used for the sale and use of drugs.

A 43-year-old Edmundston man was arrested in connection with the search, according to a news release from the Edmundston Police. He was released and is scheduled to appear in Edmundston Provincial Court on May 10 at 9:30 a.m.

Police say the man’s name cannot be released until he is formally charged in court.

If you have any information about criminal activity in your community, you can contact the Edmundston Police Force at 506.739.2100 or New Brunswick Crime Stoppers at 1.800.222.8477.



En Francais:

Le 18 janvier 2022, les membres de la Force policière d’Edmundston ont effectué une perquisition dans un appartement de la rue Saint-François à Edmundston.

Lors de cette perquisition, les policiers ont saisi des comprimés de méthamphétamine, de la méthamphétamine en cristaux, des médicaments de prescription, de l’argent et des articles servant à la vente et et à la consommation de drogue.

Un homme âgé de 43 ans d’Edmundston a été arrêté en lien avec cette perquisition. Il a été libéré et devra comparaitre en cour provinciale à Edmundston le 10 mai à 9 h 30. Son nom ne peut être dévoilé tant qu'il n'aura pas été formellement accusé en cour.

La Force policière d’Edmundston poursuit ses efforts dans sa lutte contre les crimes. Si vous avez des renseignements, vous pouvez communiquer avec la Force policière d’Edmundston au 506.739.2100 ou Échec au crime en composant le 1.800.222.8477.