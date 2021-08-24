List of 2021 University of Maine Presque Isle Grads in The County
Ashland
Graduating Cum Laude: Megan Cole and Cheyenne Judkins;
Blaine
Graduating Cum Laude: Ashlee Harris; Kelly Davis
Caribou
Graduating Summa Cum Laude: Eric Bagley and Jonathan Ouellette; Graduating Magna Cum Laude: Emma Belyea, Ryan Cote, Justin Ouellette, Tiffany Stewart, and Michael Sullivan; Graduating Cum Laude: Adam Bishop; Stephenie Bragg, Stephaine Klinger, Michaela Schwartz, Christina Shaw, and Caleb Thompson
Castle Hill
Graduating Summa Cum Laude: Amanda Pooler; Graduating Cum Laude: Hillary Morton
Caswell
Jackie Peers; Audriana Willey
Chapman
Charlotte Carrier
Eagle Lake
Tamielee Sutherland
Easton
Graduating Summa Cum Laude: Jacob Flewelling and Sara Gilman; Graduating Magna Cum Laude: Daniel Warren; Graduating Cum Laude: Allyn Ladner; Haley Ambrose, Jared Hafford, and Brooke Wilcox.
Eagle Lake
Tamielee Sutherland
Fort Fairfield
Graduating Magna Cum Laude: Miranda Corbin; Graduating Cum Laude: Sabrina Witham; Tammy Cyr and Joshua McAtee
Fort Kent
Graduating Summa Cum Laude: Justin Hodgkin; Joshua Birden
Frenchville
Abigail Lavoie, Casey Tardif
Houlton
Graduating Summa Cum Laude: Mark Phillips; Graduating Magna Cum Laude: Benjamin Lowery and Kimberley Maguire; Graduating Cum Laude: Chalene Crandall, Serenna Fitzpatrick, Cassandra Nightingale, and Jennifer Winslow; Sarah Bouchard, Alexis Flewelling, Zachary Quint, and Jeremy Tarr
Hodgdon
Wesley Heinrich
Limestone
Emily Page
Linneus
Graduating Summa Cum Laude: Angela Wilkinson; Graduating Magna Cum Laude: Jacob Worthley;
Mapleton
Graduating Summa Cum Laude: Raina Kohlbacher; Samantha Currier
Mars Hill
Graduating Magna Cum Laude: Chandler Garrison; Zachary Amnott, Hannah Brewer, Zachary Crouch, and Caitlyn Harris
Monticello
Latisha Lenentine and Andrea Willard
New Limerick
Graduating Cum Laude: Lisa Beane; Cassandra Butler and Kayla Martinez
Patten
Graduating Cum Laude: Vanessa Charette
Portage
Graduating Cum Laude: Jennifer Howe
Presque Isle
Graduating Summa Cum Laude: Caitlin Miles and Manish Pandey, Graduating Magna Cum Laude: Patrick Cash, Emalee Dyer, April Sarasin, and Amy Seeley; Graduating Cum Laude: Grant Bridges, Renee Browning, Heidi Dockery, Justin Dyer, Lauren Gibson, Adrianna Levesque, Sylbera McCausland, Ashley Morton, Danielle Steele, Melanee Terry, and Isaac Wipperman; Julea Beaulieu, Makayla Butler, Aron Chalou, Garrett DeLong, Jennifer Deschene, Danielle Doughty, Sarah Draper, Sarah Gorneault, Harvey Higgins, Heather Kennedy, Trevor Levesque, Christian Lunn, Jessica O'Donnell, Katharine Putnam, and Melinda Severance
Smyrna Mills
Graduating Cum Laude: Hayley Bergan; Lauren Ouellette
Stockholm
Joanna Gervais
Van Buren
Graduating Summa Cum Laude: Macy Caron; Graduating Magna Cum Laude: Andre Rossignol
Washburn
Graduating Magna Cum Laude: Grace McCrum; David Koch, Amysue Sawyer, and Parker Thompson