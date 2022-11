2022 PVC Cross Country All-Conference Class B and Class C and All-Academic Teams

The Penobscot Valley Athletic Conference has released their Class B and Class C All-Conference and All-Academic Teams. Congratulation to all!

Class B Girls

Runner of the Year - Amelia VanDongen - MDI

- Amelia VanDongen - MDI Coaches Inspiration Award - Liberty Herweh - Presque Island

- Liberty Herweh - Presque Island Coach of the Year - Desiree Sirois - MDI

First Team

Kayley Bell - Caribou

Maggie Bell - Caribou

Carolina Graham - MDI

Ella Joyce - MDI

Piper Soares - MDI

Amelia VanDongen - MDI

Anna Jandreau - Presque Isle

Addison Nelson - Ellsworth

Second Team

Lida Kanoti - Old Town

Annie Roach - Old Town

Meri Rainford - MDI

Fiona St. Germain - MDI

Sophia Taylor - MDI

Isabelle Rounds - Hermon

Julia Scarano - John Bapst

Honorable Mention

Abby Hardison - Ellsworth

Natacia Lankist - Ellsworth

Madison Thibault - Caribou

Paige Inforatio - John Bapst

Annie Raynes - Foxcroft Academy

Hannah Lovely - Hermon

Julia Szewc - Hermon

Class B Boys

Runner of the Year - Sam York - MDI

- Sam York - MDI Coach of the Year - Tyler Parsons - John Bapst

First Team

Sam Craighead - MDI

Sam York - MDI

Lucas Gagnon - John Bapst

Griffin Merrill - John Bapst

Ethan Roach - John Bapst

Ephraim Willey - Caribou

Aedyn Hughes - Ellsworth

Second Team

Wyatt Byther - Old Town

Spencer Gordon - Old Town

Matthew Cornier - Ellsworth

George Ferland - Caribou

Runner Jarrett - Foxcroft Academy

Liam McKernan - MDI

Jonathan Ouellette - John Bapst

Honorable Mention

Lucian Avila-Gatz - MDI

Feleke Lynch - MDI

Patrick Saltysiak - MDI

Chris Taylor - Ellsworth

Jed Hartley - John Bapst

Henry Milan - John Bapst

Gilman Taylor - John Bapst

Class C Girls

Runner of the Year - Ruth White - Orono

Coach of the Year - Lin White - Orono

First Team

Maya Boyington - Orono

Ellie Brooks - Orono

Megan Gerbi - Orono

Clara White - Orono

Ruth White - Orono

Thea Crowley - GSA

Teanne Ewing - Houlton

Natalie Johnson - Houlton

Second Team

Katherine Kohtala - Orono

Bailey Townsend - GSA

Lydia McCarthy - Narraguagus

Mia Mills - Jonesport-Beals

McKenna Phillips - Houlton

Andrea Ross - Houlton

Leanne Ross - Houlton

Honorable Mention

Victoria Ervin - Houlton

Joelle Hanscom - Houlton

Arianna Stiles-Martin - GSA

Aubrey Gifford - Lee Academy

Abigail Hunt - Bucksport

Alexa Johnson - Narraguagus

Rossella Ruzzetta - Orono

Boys

Runner of the Year - William Hileman - Bucksport

- William Hileman - Bucksport Coach's Inspiration Award - Ethan Casale - Houlton

- Ethan Casale - Houlton Coach of the Year - Isaac Vaccaro - GSA

First Team

Owen Beane - Orono

Gage Bruns - Bucksport

William Hileman - Bucksport

Kaleb Colson - Sumner

Andrew Hipsky - GSA

Ethan Linscott - Lee Academy

Ren Salisbury - Sumner

Second Team

Ira Buchholz - GSA

Micah Bryan - GSA

Sol Lorio - GSA

Austin Chandler - GSA

Rom Norgang - GSA

Lukas Pounder - Narraguagus

James Brady - Houlton

Honorable Mention

Asa Berry - Sumner

Dakota Davis - Washington Academy

Erik Davis - GSA

Kevin Howard - Central

Michael Johnson - Bucksport

Zane Roggenbuck - Orono

All-Academic Girls

Orono - Ellie Brooks, Megan Gerbi and Katherine Kohtala

- Ellie Brooks, Megan Gerbi and Katherine Kohtala Presque Isle - Anna Jandreau

- Anna Jandreau Caribou - Kayley Bell

- Kayley Bell Dexter - Emma Alexander

- Emma Alexander Machias - Jaydin Anderson, Sky Weaver

- Jaydin Anderson, Sky Weaver John Bapst - Tessa Hartley, Paige Inforati

- Tessa Hartley, Paige Inforati Bucksport - Abby Hunt

- Abby Hunt Mattanawcook Academy - Hadassah Leighton

- Hadassah Leighton Ellsworth - Savannah Hasham, Abby Young and Addison Nelson

GSA - Danielle Callaghan and Thea Crowley

- Danielle Callaghan and Thea Crowley Old Town - Anna Roach

- Anna Roach MDI - Ella Joyce, Caroline Graham, Piper Soares and Sophia Taylor

All-Academic Boys

Caribou - George Ferland

- George Ferland Dexter - Trevor Speed, David Race and Allen Gatchell

- Trevor Speed, David Race and Allen Gatchell John Bapst - Owen Cote, Filippo Falqui Cao, Lucas Gagnor, Brayden Mott and Mason Perkins

- Owen Cote, Filippo Falqui Cao, Lucas Gagnor, Brayden Mott and Mason Perkins Houlton - Kristian Kellerhals

- Kristian Kellerhals Narraguagus - Matthew Haire

- Matthew Haire Hermon- Ben Bateman

Ben Bateman Ellsworth - Drew pierson

- Drew pierson GSA - Sol Lorio, Thomas Norgang, Sebastian Chadler, Andrew Hispky, and Aziah Nanson

- Sol Lorio, Thomas Norgang, Sebastian Chadler, Andrew Hispky, and Aziah Nanson Old Town - Spencer Gordon and Connor May

- Spencer Gordon and Connor May Lee Academy - Ethan Linscott and Nick Allard

- Ethan Linscott and Nick Allard MDI - Sam Craighead, Sam York and Ryan Davis