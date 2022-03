UPDATE – Missing Edmundston, N.B. Woman Found Dead

The Edmundston Police Force confirmed on Monday having found the body of a 22-year-old woman reported missing by family members on Sunday evening.

Edmundston police said in a news release that they continue their investigation “in order to clarify the circumstances of her death, but for the moment, nothing leads to a criminal act.”

They offer their deepest condolences to the young woman’s family and loved ones.

Personne manquante retrouvée sans vie

C’est avec regret que la Force policière d’Edmundston confirme avoir retrouvé la dépouille de la jeune femme d’Edmundston portée disparue par des membres de sa famille, en soirée du dimanche 6 février.

La Force policière poursuit son enquête afin d’éclaircir les circonstances de son décès, mais pour l’instant, rien ne porte à croire à un acte criminel.

Le personnel de la Force policière d’Edmundston offre ses plus sincères condoléances à la famille ainsi qu'aux proches de la jeune femme.