The Summer For Classic Rock! The Updated Concert Calendar for Maine Concert Goers
It was a bit of a reshuffle this week with concert announcements We added in a Dead and Co show, but had to reschedule a couple of the Fenway Shows. The Motley Crue/Def Leppard/Poison/Joan Jett extravaganza moves to 2022, as well as Aerosmith. Things are heating up in Maine, get ready for more show announcements at The State Theatre, Aura, Portland House of Music, and all our great local music venues.
GET TICKET INFO FOR ALL THESE SHOWS HERE
TITANS OF 80’S ROCK TRIBUTE FESTIVAL
TRIBUTE BANDS FOR DEF LEPPARD, POISON, JOURNEY, BON JOVI AND AC/DC
SUNDAY, MAY 30TH AT BANK OF NH PAVILION IN GILFORD
VOYAGE – THE ULTIMATE JOURNEY TRIBUTE BAND
WHOLE LOTTA HEART (HEART TRIBUTE)
SATURDAY, JULY 24 AT HAMPTON BEACH CASINO BALLROOM
THE BLACK CROWES – SATURDAY, JULY 24TH AT BANK OF NH PAVILION IN GILFORD
W/ DIRTY HONEY
GUNS N’ ROSES – TUESDAY, AUGUST 3RD AT FENWAY PARK
BILLY JOEL – WEDNESDAY, AUGUST 4TH AT FENWAY PARK
DARYL HALL & JOHN OATES W/ SQUEEZE
MONDAY, AUGUST 9TH AT BANK OF NH PAVILION IN GILFORD
ONE NIGHT OF QUEEN – AUGUST 11TH AND 12TH AT HAMPTON BEACH CASINO BALLROOM
BLUES TRAVELER – SATURDAY, AUGUST 14TH AT HAMPTON BEACH CASINO BALLROOM
KISS W/ DAVID LEE ROTH – THURSDAY, AUGUST 19TH AT DARLING’S WATERFRONT PAVILION
REO SPEEDWAGON – TUESDAY, AUGUST 24TH AT HAMPTON BEACH CASINO BALLROOM
DEAD & COMPANY – SEPTEMBER 2ND AND 3RD AT XFINITY CENTER IN MANSFIELD, MA
(ON-SALE FRIDAY 5/21 AT 10AM)
GEORGE THOROGOOD – FRIDAY, SEPTEMBER 17TH AT HAMPTON BEACH CASINO BALLROOM
ALICE COOPER W/ ACE FREHLEY – BANK OF NH PAVILION IN GILFORD, NH
(ON-SALE FRI. 5/21 10AM)
ROBIN TROWER – SATURDAY, SEPTEMBER 25TH AT AURA IN PORTLAND
(RESCHULED FROM 2020)
STYX – WEDNESDAY, OCTOBER 6TH AT HAMPTON BEACH CASINO BALLROOM (SOLD OUT)
PAT BENATAR & NEIL GERALDO
FRIDAY, OCTOBER 8TH AT HAMPTON BEACH CASINO BALLROOM
THE PETTYBREAKERS (TOM PETTY TRIBUTE) – SATURDAY, OCTOBER 9TH AT AURA IN PORTLAND
(RESCHULED FROM 2020)
DARK DESERT EAGLES (EAGLES TRIBUTE) – FRIDAY, OCTOBER 15TH AT AURA IN PORTLAND
(RESCHULED FROM 2020)
GET THE LED OUT – THURSDAY, OCTOBER 21ST AT AURA IN PORTLAND
FOREIGNER – THURSDAY, OCTOBER 28TH AT HAMPTON BEACH CASINO BALLROOM
LOTUS LAND (RUSH TRIBUTE) – SATURDAY, NOVEMBER 13TH AT AURA IN PORTLAND
(RESCHULED FROM 2020)
GENESIS WEDNESDAY, DECEMBER 15TH AT TD GARDEN
2022
ROGER WATERS TUESDAY, JULY 12, 2022 AT TD GARDEN
THE STADIUM TOUR WITH DEF LEPPARD, MOTLEY CRUE, AND JOAN JETT
AUGUST 5TH AND 6TH AT FENWAY PARK (RESCHEDULED DATES FROM 2020 AND 2021)
AEROSMITH W/ EXTREME – TUESDAY, SEPTEMBER 8TH 2022 AT FENWAY PARK (NEW DATE)
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