New Brunswick RCMP are investigating the death of a man in Rivière-Verte, just below Edmundston as a homicide.

Saint-Léonard RCMP responded to a report Sunday morning of an unresponsive man next to a vehicle outside a disused gas station on Rue Industrielle (Industrial Road). Police arrived shortly after 8:40 a.m., according to Cpl. Jullie Rogers-Marsh. The man was pronounced dead at the scene.

The RCMP has identified the victim as a local man, 60-year-old Rino St-Pierre. The investigation has determined that St-Pierre's death was the result of a homicide. An autopsy was being conducted to determine the exact cause of death.

Police are asking anyone with information that could be helpful in the investigation to contact the RCMP's Major Crime Unit at 1-888-506-RCMP (7267) or New Brunswick CrimeStoppers.

En Français:

Le Groupe des crimes majeurs de la GRC au Nouveau-Brunswick enquête sur une mort suspecte survenue à Rivière-Verte.

Le 15 août, vers 8 h 40, des membres du Détachement de Saint-Léonard de la GRC se sont rendus sur la rue Industrielle, après avoir été informés qu'un homme sans connaissance s'y trouvait. À leur arrivée sur les lieux, ils ont découvert le corps d'un homme décédé.

Une autopsie sera pratiquée afin d'aider les policiers à déterminer la cause exacte du décès.

Quiconque a de l'information à cet égard est prié de communiquer avec le Groupe des crimes majeurs de la GRC au 1-888-506-1472 ou, anonymement, avec Échec au crime en composant le 1-800-222-8477, en utilisant l'application mobile « P3 Tips » ou en remplissant le formulaire sécurisé sur le site www.crimenb.ca.

L'enquête se poursuit.