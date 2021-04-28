Here’s A Listing of Rock Concerts Happening This Summer In New England
Yahooo! Concerts (fingers crossed) are coming back! One of the biggest things we have missed is going to live shows and sharing an amazing live concert TOGETHER. One by one, shows are being announced and rescheduled from 2020. Here is what we have so far. From Fenway to New Hampshire, to Maine, it's going to be a busy summer.
What Concerts Are Coming to Maine, New Hampshire, and Massachusettes?
TITANS OF 80’S ROCK TRIBUTE FESTIVAL
TRIBUTE BANDS FOR DEF LEPPARD, POISON, JOURNEY, BON JOVI AND AC/DC
SUNDAY, MAY 30TH AT BANK OF NH PAVILION IN GILFORD
DARK DESERT EAGLES (EAGLES TRIBUTE)
SATURDAY, JULY 10TH AT HAMPTON BEACH CASINO BALLROOM
THE STADIUM TOUR WITH DEF LEPPARD, MOTLEY CRUE, POISON AND JOAN JETT
JULY 17TH AND 18TH AT FENWAY PARK (**STILL WAITING TO SEE ON THIS ONE**)
VOYAGE – THE ULTIMATE JOURNEY TRIBUTE BAND
WHOLE LOTTA HEART (HEART TRIBUTE)
SATURDAY, JULY 24 AT HAMPTON BEACH CASINO BALLROOM
THE BLACK CROWES – SATURDAY, JULY 24TH AT BANK OF NH PAVILION IN GILFORD
GUNS N’ ROSES – TUESDAY, AUGUST 3RD AT FENWAY PARK
BILLY JOEL – WEDNESDAY, AUGUST 4TH AT FENWAY PARK
DARYL HALL & JOHN OATES W/ SQUEEZE
MONDAY, AUGUST 9TH AT BANK OF NH PAVILION IN GILFORD
ONE NIGHT OF QUEEN – AUGUST 11TH AND 12TH AT HAMPTON BEACH CASINO BALLROOM
BLUES TRAVELER – SATURDAY, AUGUST 14TH AT HAMPTON BEACH CASINO BALLROOM
KISS W/ DAVID LEE ROTH – THURSDAY, AUGUST 19TH AT DARLING’S WATERFRONT PAVILION
REO SPEEDWAGON – TUESDAY, AUGUST 24TH AT HAMPTON BEACH CASINO BALLROOM
DAVE MATTHEWS- August 24 and 25-Bank of NH Pavilion
AEROSMITH W/ EXTREME – TUESDAY, SEPTEMBER 14TH AT FENWAY PARK
GEORGE THOROGOOD – FRIDAY, SEPTEMBER 17TH AT HAMPTON BEACH CASINO BALLROOM
STYX – WEDNESDAY, OCTOBER 6TH AT HAMPTON BEACH CASINO BALLROOM (SOLD OUT)
PAT BENATAR & NEIL GERALDO
FRIDAY, OCTOBER 8TH AT HAMPTON BEACH CASINO BALLROOM
FOREIGNER – THURSDAY, OCTOBER 28TH AT HAMPTON BEACH CASINO BALLROOM