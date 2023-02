Big East Senior All-Star Game

The Big East Senior All-Star Games will take place on Sunday, March 5th with the Girl's game at 1 p.m. with the Boy's game at 3 p.m. In between the games there will be the presentation of awards.

Here are the Teams!

Girls

Team 1

Selena Savage - Caribou

Carly Morrow - Caribou

Drew Warman - Houlton

Emma Swallow - Houlton

Lily Higgins - John Bapst

Kaylee Horr - John Bapst

Gabrielle Cody - Old Town

Addie Williams - Washington Academy

Marissa Cates - Washington Academy

Rachel Vose - Washington Academy

Coach - Heather Richard - Old Town

Team 2

Morgan Clifford - Ellsworth

Annie Raynes - Foxcroft Academy

Aby Knapp - Foxcroft Academy

Allie Cameron - Hermon

Sadie Campbell - Hermon

Veronica Chichetto - Hermon

Soren Hopkins-Goff - MDI

Anna Jandreau - Presque Isle

Rossalyn Buck - Presque Isle

Mary Whimore - Orono

Coach - Kayla Brown - Caribou

Boys

Team 1

Caden Crocker - Foxcroft Academy

Fernando Oliveira - Foxcroft Academy

Cody Johnston - Houlton

Jon Pangburn - John Bapst

Kadin Reed - MDI

Evan Ankrom - MDI

Malachi Cummings - Presque Isle

Dawson Beaulieu - Presque Isle

Jack Hallett - Presque Isle

Ellis Spaulding - Orono

Coach - Peter Austin - Ellsworth

Team 2

Henrry Hebert - Caribou

Reece Cavagnaro - Caribou

Avery Thibodeau - Caribou

Peter Keblinsky - Ellsworth

Eamon MacDonald - Ellsworth

Michael Harris - Ellsworth

Braydon Brown - Old Town

Carson Ellis - Old Town

Gabe Gifford - Old Town

Brandon Porter - Washington Academy

Coach - Garrett Libby - Old Town