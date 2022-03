Big East Basketball Awards

The Big East Basketball Conference released their All-Conference Awards and Teams announced their individual awards on Wednesday, February 23rd.

Here are the award winners. Congratulations to all on a great season

Girls Big East All Conference

First Team

Saige Evans - Old Town

Maddie Lebel - Hermon

Faith Sjoberg - Presque Isle

Olvia Gray - MDI

Maddie Emerson - Old Town

Second Team

Grace Jaffray - Ellsworth

Mia Henderson - Houlton

Maddie Deprey - Caribou

Abby Leahy - Caribou

Elizabeth Wyman - Hermon

Third Team

Anna Jandreau - Presque Isle

Claire Gaetani - John Bapst

Annie Raynes - Foxcroft Academy

Elizabeth Jones - MDI

Mollie Gray - MDI

Honorable Mention

Morgan Clifford - Ellsworth

Olivia Henderson - Houlton

Sydney Loring - Old Town

Kiya Cook - Foxcroft Academy

Player of the Year - Saige Evans - Old Town

- Saige Evans - Old Town Coach of the Year - Heather Richards - Old Town

- Heather Richards - Old Town Sportsmanship Award - MDI

Boy's Big East All Conference

First Team

Hunter Curtis - Ellsworth

Chance Mercier - Ellsworth

Filip Brkic - Foxcroft Academy

Pierce Walston - Orono

Malachi Cummings - Presque Isle

Second Team

Brandon Brown - Old Town

Xavier McAtee - Presque Isle

Trey Brown - Hermon

Isaiah Gentle - Houlton

Jaykob Dow - Hermon

Caleb Solomon - Houlton

Third Team

Ben Francis - Orono

Ty Giverson - Bucksport

Gage Hardy - Ellsworth

Caden Crocker - Foxcroft Academy

Noah Yarema - Presque Isle

Honorable Mention

Edoardo Fiore - John Bapst

Spencer Laurendeau - MDI

Avery Thibodeau - Caribou

Player of the Year - Hunter Curtis - Ellsworth

- Hunter Curtis - Ellsworth Co-Coaches of the Year - Peter Austin - Ellsworth and Toby Nelson - Foxcroft Academy

- Peter Austin - Ellsworth and Toby Nelson - Foxcroft Academy Sportsmanship Award - Caribou

Team Awards

Scholar Athlete Paul Soucy Spirit Award Defensive Player Bucksport High School Colin Simpson Sione Taungatua Thomas Thompson Boys Riley Buonopane Faith Vincent Jetta Shook Girls Caribou High School Ari Plante Jameson Leahy Reece Caranaro Boys Gabrielle Sutherland Mia Theriault Abby Leahy Girls Ellsworth High School Gage Hardy Brett Bragdon Hunter Curtis Boys Megan Jordan Jocelyn Jordan Morgan Clifford Girls Foxcroft Academy Austin Seavey Cameron Chase Caden Crocker Boys Meghan Spooner Abby Knapp Meghan Spooner Girls Hermon High School Trey Brown Clark Pelletier Johnny Kokoska Boys Charlotte Caron Elizabeth Wyman Sydney Gallop Girls Houlton High School Collin Moody Jadon Gentle Jadon Gentle Boys Breanna Barton Mia Henderson Drew Warman Girls John Bapst Memorial High School Levi Peterson Nick Chaffee Jon Pangburn Boys Jane Wu Claire Gaetani Kaylee Horr Girls MDI High School Evan Ankrom Ben Lipiski A J Lozano Boys Elizabeth Jones Emily Carter Elena Alderman Girls Old Town High School Logan Brown Joshua Harvey Isaac Hayes Boys Logan Gardner Madelyn Arsenault Makayla Emerson Girls Orono High School Javier Alicea- Santiago Javier Alicea-Santiago Pierce Walston Boys Emerson Walston Chloe LaBree Lauryn Brown Girls Presque Isle High School Xavier McAtee Jackson Maynard Malachi Cummings Boys Faith Sjoberg Rossalyn Buck Anna Jandreau Girls Washington Academy Ezekiel Olivares Andon Wood Ethan Hicks Boys Kaitlyn Smith Marissa Cates Rachel Vose Girls

The Big East Senior All Star Game will be played at hermon High School on Saturday March 5th with the Girls Game at 1 p.m. and the Boy's Game at 3 p.m. The Awards Ceremony will be played in between the games

Boys Team A

Ty Giverson

Hunter Curtis

Edoardo Fiore

Jordan Kimball

Javier Santiago

Ayden Wannamacher

Xavier McAtee

Michael Palmer

Isaac Hayes

Boys Team B

Braden Sargent

Filip Brkic

Trey Brown

Caleb Solomon

Isaiah Gentle

Charlie Parker

Noah Yarema

Gage Hardy

Brett Bragdon

Girls Team A

Gabrielle Sutherland

Kiya Cok

Maddie Lebel

Meg Tracy

Sydney Gallop

Olivia Gray

Leah Carroll

Lauryn Brown

Faith Sjoberg

Kelci Williams

Girls Team B