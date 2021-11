MDI Boys Win Northern Maine Class B Cross Country Championship [PHOTOS]

The MDI Boys Cross Country Team won the Northern Maine Class B Cross Country Championship on Saturday, October 23 at Belfast's Troy Howard Middle School. The Top 5 Teams advance to the State Championships next Saturday in Belfast.

Here are the Team and Individual Results as well as photos from the race

Team Results

MDI - 81 John Bapst - 91 Caribou - 91 Cony - 106 Hermon - 122 Erskine - 172 Nokomis - 182 Old Town - 189 Ellsworth - 195 Presque Isle - 208 Belfast - 238 Winslow - 288

Boys 5k Run CC Class B 1 Connor Daigle SR Medomak Valley H 15:53.52 2 Sam York JR Mount Desert 16:45.61 1 3 Jacob Pelletier SR Cony High School 16:51.82 2 4 Michael Cyr SR Caribou High School 16:54.83 3 5 Ian Meserve SR Hermon High School 17:12.24 4 6 George Ferland JR Caribou High School 17:20.83 5 7 Ephraim Willey JR Caribou High School 17:22.67 6 8 Brayden Castonguay JR Presque Isle 17:30.95 7 9 Griffin Merrill FR John Bapst 17:37.42 8 10 Ethan Roach SO John Bapst 17:42.71 9 11 Lucas Gagnon JR John Bapst 17:44.29 10 12 Jason Wickett SR Hermon High School 17:49.50 11 13 Spencer Gordon JR Old Town 17:56.59 12 14 Spencer Rose SR Mount Desert 17:58.25 13 15 Westley Dyer SR Belfast 18:04.76 14 16 Will Robbins JR Belfast 18:07.46 15 17 Nick Choate JR Erskine Academy 18:10.68 16 18 Andrew Turlo JR Waterville 18:11.07 19 Noah Morris SO Medomak Valley H 18:13.15 20 Tucker James SR Mount Desert 18:19.16 17 21 Sam Coffin JR Cony High School 18:22.26 18 22 Liam McKernan SO Mount Desert 18:23.92 19 23 Sam Goldey SO Cony High School 18:28.04 20 24 Aiden Searway SR Hermon High School 18:32.34 21 25 Zephyr Lani-Caputo JR Erskine Academy 18:33.29 22 26 Gavin Coffin SR John Bapst 18:33.70 23 27 Drew Adams JR Nokomis 18:37.64 24 28 Kaden McIntyre SR Erskine Academy 18:37.95 25 29 Matthew Cormier SO Ellsworth 18:40.78 26 30 Ben Bateman JR Hermon High School 18:41.92 27 31 Philip Alyokhin SR Old Town 18:44.01 28 32 Eli Jakubisn FR Nokomis 18:44.97 29 33 James Mooney SO Cony High School 18:47.19 30 34 Callahan Bryer SR Mount Desert 18:47.83 31 35 Zackery Frost JR Caribou High School 18:50.03 32 36 Aedyn Hughes FR Ellsworth 18:50.70 33 37 Sam Craighead JR Mount Desert 18:52.53 34 38 Andrew Doughty JR Nokomis 18:53.56 35 39 Brandon Mastrianno SO Cony High School 19:05.80 36 40 Braden Rioux SO Winslow High School 19:10.83 37 41 Jaron Leach SR Presque Isle 19:10.96 38 42 Jay Haney SO Mount Desert 19:11.35 39 43 Connor May JR Old Town 19:14.01 40 44 Gilman Taylor SO John Bapst 19:22.96 41 45 Drew Pierson JR Ellsworth 19:26.38 42 46 Ezra Leach SR Presque Isle 19:26.50 43 47 Tate Carter SR Ellsworth 19:35.36 44 48 James Cherrier JR Caribou High School 19:37.17 45 49 Dominick Gould SR Nokomis 19:37.76 46 50 Jonathan Ouellette FR John Bapst 19:44.05 47 51 Aleksander Carsley SO Nokomis 19:48.41 48 52 Matthew Dos Santos SO Cony High School 19:53.93 49 53 Alex DeWitt SR Ellsworth 19:57.78 50 54 Christopher Roy SR Nokomis 19:58.56 51 55 Wyatt Byther JR Old Town 20:00.49 52 56 Talon Loftus SO Winslow High School 20:16.37 53 57 Clayton Allen SR Erskine Academy 20:24.42 54 58 Wynn Pooler FR Erskine Academy 20:31.87 55 59 Evan Watt SR Winslow High School 20:35.26 56 60 Trey Goodwin SR Lawrence 20:36.01 61 Griffin Murray JR Old Town 20:38.03 57 62 Caleb Green SO Presque Isle 20:39.35 58 63 Dakota Clark SR Hermon High School 20:49.94 59 64 Aedan Bourgoine SO Caribou High School 20:49.98 60 65 Justice Marable FR Erskine Academy 20:53.50 61 66 Joshua Keiser JR Presque Isle 20:55.84 62 67 Tyler Pelletier SO Cony High School 20:56.38 63 68 Cole Clark FR Belfast 20:58.44 64 69 Aiden Currie SR Foxcroft Academy 21:06.47 70 Rowan Tate SO Ellsworth 21:08.30 65 71 Ryan Yang SR Winslow High School 21:13.08 66 72 Hunter Flagg SR Nokomis 21:22.68 67 73 Atticus Blue FR Medomak Valley H 21:23.96 74 Logan Grubb SR Medomak Valley H 21:24.87 75 Alec Rolfe JR Belfast 21:27.44 68 76 Owen Cote JR John Bapst 21:28.95 69 77 Jacob Violette FR Caribou High School 21:31.55 70 78 Dominick Harriman JR Hermon High School 21:47.63 71 79 Felix Markosian FR Ellsworth 21:48.85 72 80 Gunnar Berling-Haugh JR Foxcroft Academy 22:02.27 81 Zachary Peirce SO Foxcroft Academy 22:16.25 82 Ryder Chandler FR Presque Isle 22:17.39 73 83 Jack Kingsbury SO Foxcroft Academy 22:31.77 84 William Francis FR Old Town 22:51.30 74 85 Tyler Noyes JR Hermon High School 22:58.16 75 86 Justin Rogers SO Winslow High School 23:13.18 76 87 Zachary Armstrong SR Belfast 23:15.27 77 88 Alexander LeClair FR Presque Isle 23:21.02 78 89 Giacomo Smith FR Erskine Academy 23:33.99 79 90 George Taylor FR Waterville 24:13.77 91 Aiden Warme SR Winslow High School 24:20.99 80 92 Ryan Bowley SR Lawrence 25:51.98 93 Ryan Eldridge FR Belfast 26:39.78 81 -- Savya Acharya FR Waterville DNF

Here are photos from the race