Maine Association of Baseball and Softball Coaches Association All-Star Teams

The Maine Association of Baseball and Softball Coaches have selected their Underclassmen, Junior (Softball) and Senior All-Star Teams.

The Underclass Softball games will be played on Tuesday, June 20 at 3 p.m. followed by the Junior's only game at 6 p.m

The Maine Senior Baseball games will be played on Tuesday June 20th with the C-D game at 3:30 p.m. followed by the A-B game.

On Wednesday June 21st the Underclass Baseball Game will be played at 1 p.m. The Maine Senior Softball Games will be played at 3:30 and 6:30 p.m. with the C-D game being played 1st, followed by the A-B game.

Here are the rosters

If there are any spelling errors please email chris.popper@townsquaremedia.com and we will correct them ASAP

2023 Underclass Baseball Team

American Team

Grady Vanidestine - Brewer

Gabe Harmon - Cape Elizabeth

Brian Connoly - Cheverus

Drew Smith - Edward Little

Mason Finck - Gorham

Wyatt Nadeau - Gorham

Marky Axelson - Greely

Wyatt Soucy - Greely

Brock Gibbons - Lake Region

Isaac Hainer - Mattanawcook Academy

Kyle Palleschi - Monmouth Academy

Luke Harmon - Monmouth Academy

Sam Calder - Monmouth Academy

Jay Haney - MDI

Trent Drouin - Oak Hill

Evan Chapman - Presque Isle

Zander Steele - Richmond

Caleb Vachiano - Sacopee Valley

Harrison Griffith - Scarborough

Erick Swenson - Scarborough

Brandan Dunlap - Skowhegan

Cole Lambert - Wayneflete

Evan Curtis - Woodland

Andrew Cheever - Yarmouth

David Swift - Yarmouth

National Team

Gavyn Holyoke - Bucksport

Miles Palmer - Ellsworth

Ethan Hendry - Falmouth

Brenna Rumpf - Falmouth

Colin Peckham - Hampden Academy

TJ Lierna - Hampden Academy

Max Andrews - Kennebunk

Drew Sliwkowski - Kennebunk

Isaac Jensen - Kennebunk

Noah Carpenter - Leavitt

Will Keach - Leavitt

Noah Fitzgerald - Marshwood

Joey Wellman-Clouse - MDI

Noah Hurd - Mount View

Brady Truman - Oxford Hills

Reagan Buck - Portland

Beckett Barlow - Sanford

Ben Gill - Sanford

Tyler Sevigny - Sanford

Mason Porter - Scarborough

Carson Prout - Washington Academy

Spencer Carpenter - Wells

Cal Moody - Wells

Wyatt Washburn - Windham

Sam Lowenstein - Yarmouth

Baseball Senior Class A-B Game 6:30 p.m, St. Joseph's College June 20

North Team

Matt Holmes - Bangor

Jeb Gilpatrick - Brewer

Quinn McAffrey - Brunswick

Kameron Douin - Cony

Trent Hayward - Cony

Campbell Cassidy - Edward Little

Peter Keblinsky - Ellsworth

Grady Hotham - Erskine Academy

Max Hopkins - Hermon

Lucas Gagnon - John Bapst

Hunter Lee - Lawrence

Ben Ryder - Lawrence

Mike Dymkowski - Lewiston

Isaac Simmons - Medomak Valley

Matt Holbrook - Medomak Valley

Jack Hammond - Messalonskee

Shea Farrell - Mt. Ararat

Hayden Dippner - Mt. Blue

Brendan Graves - MDI

John Davis - Nokomis

Gabe Gifford - Old Town

Jackson Lizzotte - Old Town

Colby Brown - Oxford Hills

Eli Soehren - Oxford Hills

Tyler Annis - Skowhegan

Jackson Quinn - Skowhegan

South Team

Jacob Kaiser - Biddeford

Curtis Sullivan - Cape Elizabeth

Matt Connor - Cheverus

Eli Cowperthwaite - Falmouth

Miles Gay - Falmouth

Gus Hollen - Freeport

Bryce Richardson - Freyburg Academy

Quinn Dillon - Gorham

Brady Wintle - Gorham

Ian Libby - Gray-New Gloucester

Hayden Furber - Kennebunk

Qunn MacDonald - Kennebunk

Lucas Houghton - Lincoln Academy

Henry Dimmerling - Marshwood

Gavin Ballergeron - Morse

Henry Bibeau - Portland

Ashton Blanchette - Scarborough

Richard Gilboy - South Portland

Nick Swain - South Portland

Johnny Poole - South Portland

Nolan Hobbs - South Portland

Andrew Herffernan - South Portland

Henry Lausier - Thornton Academy

Josh Kopeski - Thornton Academy

Alex Wing - Windham

Liam Hickey - Yarmouth

Baseball Senior Class C-D Game 3:30 p.m, St. Joseph's College June 20

North Team

Jason Libby - Bangor Christian

Ryan Libby - Bangor Christian

Micah Roberts - Bangor Christian

Ben Speed - Central

Kayden Kimbell - Dexter

Will Spratt - Dexter

Sal Wise - Dexter

Ben Bourgoin - Dexter

Sol Lorio - GSA

Thadon Gentle - Houlton

Nick Allard - Lee Academy

Keason Ferguson - Machias

Ethan Foss - Machias

Carson Cyr - Madawaska

Avery Jordan - Mattanawcook Academy

Griffin House - Matanawcook Academy

Zach New - Mt. View

Ellis Spaulding - Orono

Aiden Sanders - Stearns

Brian Dennison - Washington Academy

Braden Richard - Woodland

Shaine McIver - Woodland

Evan Curtis - Woodland

South Team

Trenton Hutchins - Dirgo

Trenton Holman - Dirigo

Cody DuPont - Hall Dale

Levie Tibbetts - Lisbon

Matt Marquis - Monmouth Academy

Manny Calder - Monmouth Academy

Hunter Frost - Monmouth Academy

Tucker Plouffe - Mt. Abram

Kaden Pillsbury - Mt. Abram

Grayson Letourneau - Oak Hill

Ethan Fataso - Oak Hill

Kyle Delano - Oak Hill

Jamie Spurlick - Old Orchard Beach

Max Viselli - Richmond

Connor Vashan - Richmond

Carson Black - Sacopee Valley

Grady Cummings - Sacopee Valley

Austin Croteau - Sacopee Valley

Cole Ellis - Searsport

Reece Davis - Spruce Mountain

Zach Stacey - Traip Academy

Jack Byrne - Wayneflete

Brayden Stubbert - Winthrop

Tyler Shumway - Winthrop

Softball Underclassmen - Tuesday June 20 3 p.m. St. Joseph's College

American Team

Kayla Magnant - Biddeford

Jordin Williams - Brewer

Jetta Shook - Bucksport

Hailey Lamontagne - Cheverus

Ashley Connor - Cheverus

Bella Napolitano Aberle - Cheverus

Alexis Kelsea - Edward Little

Sophie Lynch - Ellsworth

Torie Tibbetts - Hall Dale

Molly Simcox - SHermon

Jules Pike - Kennebunk

Maleah Rhoades - Machias

Reagan Cowan - Madison

Candice Daigle - Massabesic

Jordan Nash - North Yarmouth Academy

Gig DeVivo - Oxford Hills

Allie LeBlanc - Penobscot Valley

Lauren Vaino - Penobscot Valley

Payton Fazzina - Wells

Emma Boulette - Westbrook

Addison Caiazaa- Windham

Chloe Edwards - Windham

Kennedy Kimball - Windham

Maddie Fitzgerald - York

National Team

Caitlin Seitz - Brunswick

Carmen Corckett - Buckfield

Maya Stone - Camden Hills

Anna Kennedy Jensen - Cheverus

Suri Ramkisson - Cony

Piper Catanese - Marshwood

Releigh Chase - Monmouth Academy

Shanna Parson - Monmouth Academy

Bella Cirone - Narraguagus

Payden Cashman - Narraguagus

Kyeria Morse - Oxford Hills

Olivia Rioux - Poland

Bri Eastman - Sacopee Valley

Natalie Moynihan - Scarborough

Natalie Gilman - Skowhegan

Emily Andrews - St. Dom's

Madelyn Hill - Valley

Savannah Tardiff - Wells

Delani Brown - Wells

Stella Jarvais - Windham

Ella Rice - Winthrop

Julia Lawwill - Yarmouth

Drea Rideout - Yarmouth

Junior Only Game - Tuesday June 20th St. Joseph's College 6 p.m.

American Team

Sophie Chung - Cape Elizabeth

Andi Cloutier - Gorham

Makayla Quintal - Gorham

Charlee Chute - Hampden Academy

Kaylee Elkins - Lawrence

Aubrey Peer - Lewiston

Natalie Kaler - Lincoln Academy

Madi Boyington - Medomak Valley

Sage Evans - Old Town

Maddie Miller - Oxford Hills

Emma Potter - Penobscot Valley

Gretchen Paradis - Poland

Hannah Hawkes - Portlan

Lila Viselli - Richmond

Julia Tuthill - Sacopee Valley

Lindsay Fox - Sacopee Valley

Anabelle Morris - Skowhegan

Lilian Noyes - Skowhegan

Andrea DiMauro - South Portland

Ella Nickerson - South Portland

Mackenzie Elliot - Telstar

Lindsay DesRoberts - Thornton Academy

Hailey Ball - Westbrook

Brooke Gerry - Windham

National Team

Lily Chiavelli - Bucksport

Aaliya Manning - Ellsworth

Rosie Panenka - Freeport

Taylor Takatsu - Gardiner

Kyle Mack - Gorham

Amber Bretton - Gorham

Sophia DiPhillippo - Gorham

Maise Lerette - Gray New Gloucester

Ashlynn Donahue - Hall Dale

Zoe Soule - Hall Dale

Megan Delahanty - Hampden Academy

Ariana Cross - John Bapst

Ava Sutherland - Mattanawcook Academy

Lauren House - Mattanawcook Academy

Elise MacDonald - Messalonskee

Mia Koots - Nokomis

Lily Rawnsley - North Yarmouth Academy

Kloe O'Leary - Poland

Sadie Armstrong - Portland

Jamie Kemper - Scarborough

Alana Sawyer - Scarborough

Samantha Cote - Scarborough

Brooke Smith - Woodland

McKayla Kortes - York

Senior Class A-B Game- Wednesday June 21 St. Joseph's College 6:30 p.m.

Taylor Coombs - Bangor

Emmie Streams - Bangor

Hayle Withee - Belfast

Jordan Doak - Brewer

Ellie Sullivan - Brunswick

Sophia Morin - Brunswick

Amanda Raymond - Edward Little

Madisyn Scott - Edward Little

Morgan Duhaime - Ellsworth

Mckenzie Toner - Erskine Academy

Lyndsee Reed - Hermon

Sage Reed - Lawrence

Jazmine Johnson - Lawrence

Elise Nadeau - Lewiston

Morgan Wills - Messalonskee

Addy Boyce - MDI

Camryn King - Nokomis

Megan Watcson - Nokomis

Gabby Cody - Old Town

Miah Gallan - Oxford Hills

Kaydence Morse - Oxford Hills

Callaway LePage - Skowhegan

Savannah Cormier - Waterville

Emma Michaud - Winslow

Hannah Wagstaff - Ellsworth - Selected but unable to play

South Team

Baylor Wilkerson - Bidderford

Charlotte Donovan - Biddeford

Laura Perreault - Biddeford

Abby Ontengco - Fryburg Academy

Devin Clary - Gardiner

Brooke Gero - Gardiner

Raylee Gilbert - Gardiner

Maia Wright - Greely

Emily Hutchins - Kennebunk

Emily Rock - Lake Region

Melissa Mayo - Lake Region

Sam Withee - Leavitt

Nicole Hammond - Lincoln Acadmy

Alli Labelle - Maranacook

Jayden Eastman - Marshwood

Camdyn Johnson - Morse

Angela Pizzela - Scarborough

Delaney Whitten - South Portland

Jess Down - Thornton Academy

Chloe Carbonneau - Wells

Grace Wallace - Westbrook

Maddison Cole - Westbrook

Reilly Russell - Windham

Maddy Raymond - York

Senior C-D Game - Wednesday June 21 3:30 p.m. at St. Joseph's College

North Team

Kayla MacLean - Ashland

Veronica Mercier - Bangor Christian

Allie Pickering - Bucksport

Ella Hosford - Bucksport

Courtney Whitmore - Caribou

Alexis Whitty - Central

Layla Pickering - GSA

Marissa Dow - Hodgdon

Sadie Thompson - Hodgdon

Maddie Marino - Houlton

Drew Warman - Houlton

Jaida Chase - Machias

Maggie Allen - Machias

Hannah Robinson - MCI

Jennie Whitten - Mattanawcook Academy

Ceanna Wallace - Narraguagus

Laura Cost-Kirkpatrick - Orono

Emma Potter - Penobscot Valley

Kellie Williams - Penobscot Valley

Abigail Conologue - Penquis

Callie Russell - Southern Aroostook

Madison Russell - Southern Aroostook

Kelly Farber - Stearns

Kyla Welch - Stearns

Caroline Tracy - Sumner

Taylor Pelletier - Wisdom

South Team

Abigail Prokey - Buckfield

Emma Stevens-Belanger - Buckfield

Grace Robbins - Dirigo

Jayce Brophy - Dirigo

Haley Welch - Forrest Hills

Lexi Bjork - Greenville

Rita Benoit - Hall Dale

Maria Levesque - Lisbon

Shylar Woodford - Maranacook

Brooklyn Frediricko - Monmouth Academy

Grace Levesque - Monmouth Academy

Aubrey McElhaney - Oak Hill

Kelsey Young - Oak Hill

Summer St. Louis - Old Orchard Beach

Jayden Brillant - Richmond

Kara Briand - Richmond

Abby Sanborn - Sacope Valley

Kierra Greene - Sacope Valley

Laura Warman - Searsport

Ana Lang - Searsport

Rylee Turner - Spruce Mountain

Emma Towers - Spruce Mountain

Ava Apodaca - St. Dom's

Brielle Hill - Valley

Maddie Miller - Vinalhaven

Lauren Wood - Winthrop